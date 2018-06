Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitinglerine Gaziosmanpaşa'da devam etti.

İnce, Gaziosmanpaşa'da yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gel istediğin televizyona çıkalım ekonomi tartışalım" ifadelerini kullandı.

İnce'nin konuşmasından satır başları; Gaziosmanpaşa'da üç tane caminin duvarına parti afişi asmışlar. Camiler sizin tapulu malınız mı? Camiler üzerinden, kışla üzerinden okul üzerinden siyaset olmaz. MHP milletvekili Engin Alan, generalken Erdoğan'ın karşısında ayağı kalkmadı diye beş sene hapse attılar. İlker Başbuğ'a terörist dediler hapse attılar.

Şimdi bir siyasi partinin iftar yemeğinde siyasi bir konuşmayı alkışlamasından rahatsızım. Sayın Erdoğan o generali görevden al, almazsan 24 Haziran'dan sonra onun apoletlerini sökeceğim.

"SEN ERDOĞAN'IN GENARALİ DEĞİLSİN"

İnce, seçim çalışmaları kapsamında, Kağıthane ilçesinin Nurtepe semtinde halka hitap etti.



İstanbul mitingini 23 Haziran'da yapacaklarını belirten İnce, "24 Haziran, 'İstanbul'a ihanet ettik' diyenlerin kulağını çekme vaktidir" ifadelerini kullandı.



Muharrem İnce, Anıtkabir'de, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye mermeri olduğunu dile getirerek, "Peki sen yerlisin de sarayda niye Hindistan mermeri var. Ayran, milli içecek de niye inek Uruguay'dan, saman niye Bulgaristan'dan geliyor? Peki sen millisin de Süleyman Şah Türbesi'ni niye oradan oraya taşıttın. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Peki sen millisin de 1 Mart tezkeresine neden 'evet' dedin?" diye sordu.



2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in milletin generali olduğunu ifade eden İnce, şunları söyledi:



"Erdoğan'ı çok seviyorsan 24 Haziran'da emekli olacak, ben de apoletlerini sökeceğim için yanına gidersin, onun emir eri olursun. Bana diyor ki 'Sökemezsin apoletlerini.' Sayın Erdoğan. Sen İlker Başbuğ'a 'terörist' demiş adamsın. Sen Türk ordusunun şerefli subaylarına kumpas kurulurken, o kumpasın ortağıydın, savcısıydın. Merak etmeyin orduyu da düzelteceğiz. 3'te biri FETÖ'nün emrine girmiş, bir kısmı Erdoğan'ın emrine girmiş, ordu milletin emrine girecek."



İnce, kentsel dönüşümü, yerinde dönüşüm şeklinde yapacaklarını anlatarak, kimsenin yerinden edilmeyeceğini, kimsenin rantiyecilere teslim edilmeyeceğini kaydetti.



"BENİM SİHİRLİ GÜCÜM 29"



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, İstanbul'da seçim sonuçlarıyla ilgili elinde anket olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bir şey söyleyeyim mi aramızda kalsın, Erdoğan'ın uykularını kaçırır, o kadar söyleyeyim. Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu iş tamam. Hiç kuşkunuz olmasın. Bana soruyorlar, 'Senin sihirli gücün ne?' Benim sihirli gücüm 29. 29, benim sihirli sayım bu. 29, Türkiye nüfusunun yaş ortalaması. Yani Almanya'da bu 40, İsveç'te 45, 29 bizim şansımız. Bizim şansımız gençler, gençlerle birlikte kazanacağız. Ve kadınlar, şu an 100 kadından 32'si çalışıyor. Onu 60'a çıkaracağız. Bunu başaracağız. 'Peki nasıl başaracaksın, kadınlar çalışma yaşamına nasıl girecek?' Kadının çalışma yaşamında önündeki en büyük engel çocuk, çocuk bakımı. Çocuk bakımını çözersek, iş gücüne katılım oranını yükseltiriz. Nasıl yapacağız? Her mahalleye bir kreş açacağız. Yan sloganımız şu olacak, Çocuk kreşe, kadın işe."



İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin imam hatip okullarından rahatsız olduğunu söylediğini dile getirerek, imam hatip okullarında öğretmenlik yaptığını söyledi.



"KULELİ ASKERİ LİSESİ'Nİ AÇACAĞIZ"



Kendisinin imam hatip okullarıyla bir sorunu olmadığını anlatan İnce, şöyle devam etti:



"Onlar benim çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim. Ama senin onların geleceğini düşündüğün yok. Sen onları kullanıyorsun. Sana onların oyu lazım. O çocuklar işsiz. Şu an 1,5 milyon imam hatip mezunu hiçbir iş yapamıyor. Ben onlarla ilgili çalışma yapıyorum. Onları başka bir sektörde değerlendireceğiz. 8-10 bin atıyorsun, diğerleri boşta. Bir cumhurbaşkanı öğrencileri arasında ayrım yapmaz. Hangi okullu olursa olsun, ister imam hatipli, ister fen liseli, ister askeri liseli. Askeri liseleri kapattın, niye? FETÖ'cü varmış, hakimlerin 3'te biri FETÖ'cü o zaman hukuk fakültesini de kapat. Kuleli Askeri Lisesi'ni açacağız, sözünü vereyim. İmam hatipli çocuklar, onlar bu memleketin evladı. Evlatlarım, öğrencilerim, kendinizi kullandırtmayın, onun derdi siz değilsiniz, onun derdi kendisi, başka bir derdi yok."



Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yönelteceği iki soruya yanıt vermesini isteyerek, şunları kaydetti:



"Bir köprüye cevap veremiyorsun, bir de diplomaya. Ramazan Bayramı'nda Demirel'in, Özal'ın yaptığı köprü bedava da senin köprü niye paralı? Demirel'in yaptığı köprüden gelen para Hazine'ye gidiyor da senin köprüden gelen para niye uluslararası şirketlere gidiyor? Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz da senin yaptığın köprüden niye 114 liraya geçiyoruz? Diplomayı ben sormuyorum, Anayasa soruyor. Herkesin üniversite diploması var mı? Yok. Olması gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Üniversite diploması olmamak suç mu? Değil. Ama ayıp olan bir şey var, olmadığı halde var diyorsan ayıp ediyorsun. Bana diyor ki, ekonomi anlatacakmış. Buradan sesleniyorum. Bay ekonomist, istediğin bir televizyon kanalında, istediğin saatte, yanına istediğin kadar danışman alarak prompterlerini da alarak karşıma çık. Hadi gel, Türkiye'de üretimi, yatırımı, sanayiyi, tarımı, eğitimi tartışalım. Canın neyi istiyorsa, konuları sen seç. İstersen camdan yazılar aksın, oradan oku. Ben bir meydandayım, o bir meydanda. Karşılıklı söylüyoruz, buna gerek yok. Ben televizyonda 81 milyonun dinlemesini isterim."



İNCE, EYÜP SULTAN TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, buradan Eyüpsultan'da geçerek, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dua eden ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen İnce, bir gazetecinin "Seçim maratonunda genelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Eyüp Sultan Türbesi'nde görürdük, şimdi siz geldiniz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, şu karşılığı verdi:



"Ne alakası var anlamadım bu sorunun ama şöyle açıklayayım. Eyüp Sultan, Tayyip Erdoğan'ın mı simgesi? Ben buraya ilk geldiğimde 12 yaşımdaydım. Annem anneanneme, 'Oğlumu ortaokula giderken, Yalova'dan köye gelirken göreyim, Eyüp Sultan'a gideceğiz.' demiş. 12 yaşımda anneannemle geldim ilk kez buraya. Belki 100'ün üzerinde gelmişimdir. Eyüp Sultan, Erdoğan'ın simgesi olamaz, Müslümanların simgesidir, elhamdülillah ben de Müslüman'ım."



İNCE'NİN EYÜPSULTAN MİTİNGİ



Muharrem İnce, daha sonra seçim otobüsünün üzerinden Eyüpsultanlılara hitap etti.



Korgeneral Temel ile eleştirilerine devam eden İnce, şunları kaydetti:



"Türk ordusuna kumpas kurarlarken, Balyoz, Ergenekon derken Recep Erdoğan davanın savcısıydı. Genelkurmay Başkanı'na terörist muamelesi yaptı, hapse attılar. Çanakkale'de Engin Alan ayağa kalkmadı diye hapse attılar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşıladı diye Bandırma'daki subaya ceza verdiler. Şimdi gelmiş bana akıl veriyor. İftar yemeği düzenliyor. İftar yemeğinde general de var. İftar yemeğinde orduyu, milleti, bayrağı, devleti anlatmıyor, Muharrem İnce'yi anlatıyor. Yani iftar sofrası, iftira sofrasına dönüşmüş. Sonra bana diyor ki 'Generalin iftara katılmasından niye rahatsızsın?' Erdoğan, bu mübarek günde yalan söyleme, dürüst ol. Sana Eyüpsultan'dan sesleniyorum; ben generalin iftara katılmasından niye rahatsız olayım? Benim rahatsız olduğum şey, beni eleştirirken, generalin alkışlaması. Şunu söyleyeyim, silahlı kuvvetlerin disiplin kanunu var. Disiplin kanununda diyor ki 'Siyasi bir faaliyette bulunamazsın. Bulunursan, ihraç edilirsin.' Şimdi sana söylüyorum, Kandil'de terörist merörist kalmadı, boşalttılar orayı. Seçime yakın çakma kahramanlık hikayesi uydurma sakın. Baştan uyarıyorum. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde o generalin apoletlerini sökeceğim."



"AMERİKAN TÜTÜNÜNDE VİTAMİN Mİ VAR?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydan konuşmalarında kendisine "çırak" diye hitap ettiğini dile getiren İnce, "Bay ekonomist, sana Eyüpsultan'dan sesleniyorum; istediğin kanalda, istediğin zaman gel ekonomi tartışalım. 16 senede memleketi ne hale getirdiğini anlatayım." dedi.



Adıyaman ve Malatya'da yoksul insanlara tütün ektirilmediğini ifade eden İnce, "Benim topraklarımda, gariban vatandaşıma tütün ektirmiyorsun. Niye biliyor musun? Amerikan şirketleri tütün satsın diye. Meydana gelmiş anlatıyor. 'Tütün zararlı.' Doğru, tütünün zararlı olduğunu bilmeyen var mı? Türk tütünü zararlı da Amerikan tütününde vitamin mi var?" diye sordu.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 2 milyar dolara yapıldığını, kendisinin ise saraylarda oturmayacağını aktaran İnce, "Kaç tane sarayı var biliyor musunuz? Ankara'daki saray 1150 oda. İstanbul'da kaç tane var biliyor musun? Dolmabahçe, Huber Köşkü, Vahdettin Köşkü onun. O kadar çok sarayı var ki sarayperest. Şu anda Marmaris'te 300 odalı bir de saray yaptırıyor, yazlık. Yazık, günah." diye konuştu.





Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bir Türkçe, bir de İngilizce tweet attığını, Türkçe olanında güzel şeyler yazdığını ancak İngilizce tweetlerinin birinde enflasyonun yükseleceğini yazdığını anlatan İnce, "Anlatabildim mi memleketin durumunu? Memleketin durumu vahim." dedi.



Muharrem İnce, Samsun'da yaptığı mitingte gençlerin getirdiği bisiklete bindiğini hatırlatarak, "Caminin içine bisikleti yerleştirmişler. Bunlar montaj, dublaj işlerini herhalde FETÖ'den öğrendiler. Öyle zavallılar ki oğlumun düğününde zeybek oynamışım, almışlar zeybek oynarken ki resmimi caminin içine yerleştirmiş, sosyal medyada yayıyor. Utanmazlığı görüyor musunuz, rezilliği. Telaş içindeler, korkuyorlar." ifadelerini kullandı.



Kampanyanın bugünlerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisini güldürdüğünü kaydeden İnce, "Açıklamasını söylüyorum 'Muharrem İnce, FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin?' Bilinç altına ne yerleşmiş, kazanacağıma kesin inanıyor. Şimdi sesleniyorum, Binali ya da dur Ali; ben sizin gibi FETÖ'nün ayağına gitmem, isterim, ayağıma getirtirim." dedi.



İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013'den beri Gazze'ye gideceğini söylediğini belirten İnce, "Gidebildiği tek yer Gebze. Devlette devamlılık esastır. Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim, o da görecek." şeklinde konuştu.



Garibanın ekmek parasıyla uğraşmayacağını aktaran İnce, şunları söyledi:



"Soruyorlar 'Tepedekileri değiştirecek misin?' Hepsini değiştireceğim. Okulda öğretmeni, müdürü niye değiştireyim? 'Valileri değiştirecek misin?' Hepsini. Onlar vali değil ki, il başkanı. Doğuda, güneydoğuda insanlara nasıl baskı kurduklarını görüyorum. Allah'ın izniyle bu işi başardığımızda baskı bitecek, özgür bir Türkiye olacak."



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, konuşmasının ardından vatandaşlara gül dağıttı.