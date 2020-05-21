İnegöl İŞKUR'da corona virüs vaka sayısı arttı

Bursa'da İnegöl İŞKUR Müdürlüğü'nde görev yapan 10 memur, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda 8 memurun corona virüs testi pozitif çıktı.

POZİTİF VAKA SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Daha sonrasında ise bu sayı 9'a yükseldi. Son yapılan testler sonucunda ise corona virüs testi pozitif çıkan çalışan sayısı 12 oldu.

27 ÇALIŞAN KARANTİNADA



Aralarında Şube Müdürü Ahmet Baştürk'ün de bulunduğu 27 kişi, evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan memurların, çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi.

Bursa merkez ve Gemlik ilçesinde bulunan İŞKUR şubeleri, İnegöl'e destek vermeye başladı. İşlemlerin aksamaması için yoğun çaba gösterildiği bilgisi paylaşıldı.

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