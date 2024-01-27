İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneği'ne kumar baskını: 45 kişiye para cezası

289 BİN LİRA CEZA

Kumar oynayan 45 kişiye toplam 289 bin lira para cezası kesildi.



Operasyonda ayrıca "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan 10 şüpheliyle, uyuşturucu bulunduran 1 şüpheliye de adli işlem yapıldı.