İnşaatta beraber çalıştığı iki kardeşini tabancayla öldürdü

Denizli'de bir kişi, inşaatta beraber çalıştığı iki kardeşini çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA - Anadolu Ajansı 04.03.2021 - 10:12

İnşaatta beraber çalıştığı iki kardeşini tabancayla öldürdü

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta saat 08.30 sıralarında duvar ustası olarak çalışan Doğan, Hamza ve Ümit Akbay kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu öfkeye kapılan Doğan Akbay, çalışmakta olan kardeşlerine silahla defalarca ateş etti.

Ağır yaralanan Hamza ve Ümit Akbay, kanlar içinde yere yığılırken, Doğan Akbay suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Kavgaya şahit olan kardeşlerin yanında çalışan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. 

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