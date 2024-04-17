İnternetteki yeni tehlike: SimSimi uygulamasının hedefinde çocuklar var

Haber: Gözde Şahin



İnternette çocuklar için tehlike yaratan uygulamalar giderek artıyor.



Son zamanlarda sıkça duyulan uygulamanın ismi Simsimi.



Daha çok çocukların kullandığı uygulamaya kendisini çocuk gibi gösteren yetişkinlerin de kayıt olduğu ortaya çıktı.



“Hem yaşı küçük olmasına rağmen yaşını küçük göstererek bu platformu çocuklarımız kullanabiliyor daha da kötüsü yaşı büyük olmasına rağmen kendisini çocuk gibi göstererek yetişkinler özellikle sapkın düşünceler içerisinde olan yetişkinler bu programı kullanabiliyorlar.” diyen Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, “Eğer cinsel içerikli yazışmalar oluyor ise bazı talepler oluyorsa bu kişilerin pedofili olma ihtimali yüksek.” ifadelerini kullandı.



Bu şekilde çocuklarla başlayan sohbet istismar ya da tehdide kadar varabiliyor.