Irak ve Suriye’de terör operasyonları: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlere, ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlık, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlık ayrıca Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı gerçekleştirildiğini bildirdi. Hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
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