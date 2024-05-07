Irak ve Suriye’de terör operasyonları: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Harekatta 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye’de terör operasyonları: 6 terörist etkisiz hale getirildi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinde taciz ateşi açan teröristlere, ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlık, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı gerçekleştirildiğini bildirdi. Hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tuzla'da TIR yangını: Ekipler müdahale etti

Tuzla'da TIR yangını: Ekipler müdahale etti

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden 7/24 uzman hekim poliklinik iddiasına yalanlama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden 7/24 uzman hekim poliklinik iddiasına yalanlama

İstanbul'da lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı

İstanbul'da lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı

İzmir'de yanan tarihi bina küle döndü

İzmir'de yanan tarihi bina küle döndü

Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırı: 1 kişi öldü

Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırı: 1 kişi öldü

TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...