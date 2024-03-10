Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.''
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