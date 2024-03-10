Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.''

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