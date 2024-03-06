Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.” denildi.

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