Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
9 ilde terör operasyonu: 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

9 ilde terör operasyonu: 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

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Suriye ve ’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.” denildi.

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