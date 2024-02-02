Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey 'a yeni bir hava harekatı düzenlendi. Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.''

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