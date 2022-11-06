Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

Son dakika haberi Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları üs bölgesine taciz ateşi açtı.

Açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerden Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ



Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.



Şehidin Oğuzeli ilçesinin kırsal Karahan Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Büşra Uçar ve askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.



Gözyaşı döken anne Zeliha ve baba Hasan Öztürk'ü yakınları teselli etti.



Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.



Şehidin yakınları ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, şehit ailesini yalnız bırakmadı.



Ailenin 8 kardeşinden biri olan ve bekar olan şehidin, bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.