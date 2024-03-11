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İş arkadaşına bıçak çekti, patronunun 15 bin lirasını çaldı

Samsun’da aynı iş yerinde çalıştığı E.K’nin patronuna götürdüğü 15 bin lirayı bıçak çekerek çalan O.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş arkadaşına bıçak çekti, patronunun 15 bin lirasını çaldı

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’da bıçak çekip patronuna giden parayı çalan O.E. tutuklandı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi.

Dönerci dükkanında kuryelik yapan O.E., iş yeri sahibine para getiren iş arkadaşı E.K’nin elindeki 15 bin TL’yi bıçak çekerek alıp, kaçtı.

E.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yürüdüğü mahallede bekçileri görünce panikleyen O.E., paraları yere atarak kaçtı.

Şüpheli, takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen O.E. tutuklandı.

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