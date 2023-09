İş insanının hamile eşine cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını verdi

“BİR AN ÖNCE ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM”



Söz alan müşteki Melisa Tatlıcı, şikayetinin devam ettiğini, daha önceden delillerle birlikte olayı açıkladıklarını belirterek, “Cinsel birliktelik yaşamadık ama benden bir takım talepleri oldu. Çok yoruldum bu süreçten. Bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyorum.” dedi.



Tatlıcı’nın avukatı Köksal Bayraktar da Yargıtay’ın vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu beyan ederek, “Olay sadece cinsel saldırı ve taciz değil, nitelikli tacizdir. Sanığın cezalandırılması gerekmektedir.” dedi.



Avukat Uğur Güner de olay sırasında müvekkilinin 8 aylık hamile olduğunu, bu nedenle zora dayalı bir cinsel saldırı olduğunu belirterek cezanın üst sınırdan verilmesini ve sanık hakkındaki adli kontrolün kaldırılmamasını talep etti.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, beyanlar ve deliller değerlendirildiğinde her ne kadar sanık hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan dava açılmış ise de Yargıtay’ın bozma kararı dikkate alındığında sanığın olay tarihinde resmi nikahlı eşine rızası olmadan gerçekleştirdiği eylemlerin “basit cinsel saldırı” niteliğinde olduğunu belirtti.



Savcı mütalaasında, sanığın 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve adli kontrol kararının devamına karar verilmesini talep etti.



SON SAVUNMALARI ALINACAK



Şeyhmus Tatlıcı, mütalaaya karşı savunma için süre talep ederek, “Yurtdışında yapmam gereken toplantılarım var. Yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep ederim.” dedi.



Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.