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İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisiyle TIR çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 yaralı var.

Haberler - NTV Haber 05.04.2022 - 17:13 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 17:23

İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TIR ile servis midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde TIR ile servis midibüsü çarpıştı.

verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılara, sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

TIR'la çarpışan minibüs yan yattı. TIR'la çarpışan minibüs yan yattı.

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