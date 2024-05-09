İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da işçi servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 7 işçi yaralanırken olayla ilgili inceleme de başlatıldı.

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hürriyet Mahallesi 5524 Sokak'ta tekstil fabrikasına işçileri taşıyan Akın Çalışkan (46) yönetimindeki minibüs, kavşakta, Hakan Aytop'un (22) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüsteki işçiler Lale Öğüt (39), Havva Uysal (34), Şura Arslan (35), Sevilay Koyak (20), Zeki Aytop (27), Sibel Yılmaz (29) ve Zeliha Oruç (22) yaralandı.

İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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