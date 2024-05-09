İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.