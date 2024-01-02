İSKİ açıkladı Beyoğlu ve Kağıthane'de su kesintisi: Beyoğlu ve Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? 3 Ocak İSKİ kesinti listesi

3 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallerinde su kesintisi yapılacak. Söz konusu gelişmenin duyulmasının ardından, kesintinin yapılacağı mahalleler ve kesinti yapılacak zaman aralığı merak konusu oldu. Peki, Beyoğlu ve Kağıthane'de sular ne zaman gelecek?

İSKİ açıkladı Beyoğlu ve Kağıthane'de su kesintisi: Beyoğlu ve Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? 3 Ocak İSKİ kesinti listesi

İstanbul'da deplase edilen isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallelerinde 3 Ocak günü 10.00 ila 23.59 saatleri arasında yaşanacak. İşte, 3 Ocak zarıza ve kesinti listesi...

İSKİ'DEN KESİNTİ DUYURUSU

İSKİ'den yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılacak okul inşaatı sebebiyle deplase edilen 400 milimetre çapındaki isale hattının bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtildi.

HANGİ MAHALLELERDE KESİNTİ OLACAK?

Açıklamada, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Kervansaray Sokak'taki çalışma nedeniyle 10.00 ila 23.59 saatleri arasında Beyoğlu'ndaki Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa ve Keçecipiri mahalleleri ile Kağıthane'deki Gürsel, Mehmet Akif Ersoy ve Talatpaşa mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beyoğlu ve Kağıthane'nin bazı mahallelerinde 3 Ocak günü 10.00 ila 23.59 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'NİN GÜNCEL ARIZA VE KESİNTİ LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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