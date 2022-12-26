İSKİ duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek?

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Günlük kesinti programına göre, Adalar, Maltepe, Başakşehir, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Silivri'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek.



İSKİ yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.



