İSKİ duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programında İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, İSKİ'nin 26 Aralık tarihli kesinti programını inceliyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

İSKİ duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek?

tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde yaşanacağı duyuruldu. Günlük kesinti programına göre, Adalar, Maltepe, Başakşehir, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Silivri'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. 

İSKİ yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İSKİ duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? - 1
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? - 2
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? - 3
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? - 4
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? - 5
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? - 6

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