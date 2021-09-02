İŞKUR TYP ile 13 bin 238 personel alımı yapacak (İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları)

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel listesi İŞKUR'un sitesinde yayımlandı.

Geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından başlatılan programda belirli dönem destek veriliyor. Başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde alımlar yapılıyor.



Bütün ilçelerle birlikte süreci hızla tamamlayarak TYP kapsamında çalışacak personelin, tüm kademelerde eğitim öğretimin başlayacağı 6 Eylül tarihinde görevlerinin başında olacakları şekilde planlama yapıldı.



Katılımcı başvuruları, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacak.

İstanbuk Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki okullara temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri için 6 bin kontenjan verildiğini açıkladı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?



İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

