İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez'in biyografisi

31 Mart'taki yerel seçim için adaylar belli olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hakkari'de adayının İsmet Ölmez olduğunu ilan etti. İşte, AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez'in biyografisi...



İSMET ÖLMEZ KİMDİR?



1961 yılında Hakkari, Çukurca’da dünyaya geldi.



İş insanı olan Ölmez, aile şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.



Evli ve on bir çocuk babası olan İsmet Ölmez, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’yi Hakkari’de temsil edecek.



