Soruşturma dosyasına göre, öğrenci deği şim programı ile Ankara'da bir üniversitede eğitim gören İspanyol öğrenci A.G.R., 6 Mayıs'ta barda arkadaşlarıyla eğlendiğini, bir biranın çeyreğini içtikten sonra kendisini tuhaf hissettiğini, yan masalarında bulunan bir şahısla eve gittiğini ve iki kişinin tecavüze uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuştu.

Bunun üzerine T.B. ve arkadaşı H.İ.K. "nitelikli cinsel saldırı” suçundan gözaltına alındı. İki şüpheli, İspanyol öğrenci ile rızasıyla birlikte oldukları savunmasını yaptı. Nöbetçi savcının tutuklama talep etmesine rağmen Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararıyla iki şüpheliyi serbest bıraktı.



JET TAKİPSİZLİK

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre savcılık, 12 Haziran günü şüpheli ve şüphelilerin arkadaşları olan tanıkların beyanlarını esa alarak takipsizlik kararı verdi. Kararda “Şüphelilerin mağdur şikayetçinin rızası ile cinsel ilişkide bulundukları, kamu adına kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verildi" denildi. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy, verilen takipsiz kararına itiraz etti. İtirazı değerlendirilen Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın "eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği" tespitini yaparak, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.

"6 KIYAFET NEREDE"

Kararda, müştekinin tespit edilecek alkol düzeyine göre suç tarihi ve saatinde bilincinin yerinde olup olmadığı, dosya kapsamındaki tedavi evraklarına göre kanında yabancı bir maddeye rastlanıp rastlanılmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'nda rapor alınması gerektiğine işaret edilen kararda, müştekinin savcılık ifadesinde olay gecesi üzerinde bulunan 6 adet kıyafetini teslim ettiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Ancak dosya içerisinde bu hususta bir emanet makbuzuna rastlanmaktadır. Söz konusu eşyaların savcılık ifadesine müteakip emanete alındığını beyan edildiği ancak dosya kapsamında bu hususta alınmış bir kriminal raporunda bulunmadığı dikkate alındığında, müştekiye ait kıyafetlerin teslim alındığının tespit edilmesi halinde kriminal raporun aldırılması gerekir. Eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kararın kaldırılmasına dair karar vermek gerekmiştir."

Yeniden yapılacak soruşturmanın ardından iki şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açılması bekleniliyor.