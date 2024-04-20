Isparta'da minibüs bahçeye uçtu: 1 ölü, 8 yaralı

Isparta-Eğirdir yolu Sevinçbey köyü mevkisinde M.T.’nin (53) kontrolünü yitirdiği minibüs, saat 13.00 sıralarında yoldan çıkarak bahçeye uçtu.
Sürücü M.T. ile araçtaki yolcular Y.T. (46), S.T. (20), Ç.P.D. (9), M.D. (31), G.D. (29), İ.D. (7), G.H.T.(22) ve Melek Demiraslan (64) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Melek Demiraslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Minibüs çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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