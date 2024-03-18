Isparta'da otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Ali Ç. (21) idaresindeki 07 ACM 98 plakalı otomobil, Konya-Isparta kara yolu Göksöğüt köyü mevkisinde Mevlüt K. (73) yönetimindeki 03 HA 19 plakalı traktörle çarpıştı.



Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Ç. ve Kasım Ç. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralılardan Mevlüt K'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

