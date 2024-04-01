Isparta Seçim Sonuçları 2024: Isparta Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Isparta İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Isparta seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Isparta Belediye Başkanlığını AK Parti'den aday gösterilen ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN kazandı. Peki, Isparta Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Isparta Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları...
Açılan Sandık: Yüzde 100
CHP adayı ATAKAN YAZGAN: 27.386- Yüzde 21.11
AK Parti adayı ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 54.433 Yüzde 41.95
İYİ PARTİ AHMET TURAL122.944 - Yüzde 17.68
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AK PARTİ ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN hayatıyla ilgili şu bilgileri veriyor: 7 Ocak 1962 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta’da tamamladıktan sonra İşletme Fakültesinde okudum ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansımı yaptım. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerimi sürdürmekteyim.
Bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundum. 2001 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odasında pek çok görevde yer aldım ve 2013 yılından bu yana da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüm. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundum.
Başta yardım dernekleri ve spor kulüpleri olmak üzere, Isparta açısından önem arz eden birçok sosyal çalışmada aktif görevler aldım. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttüm. Hafız İbrahim Demiralay Okulu’nun yapımında komite başkanlığı yaptım ve birçok eğitim kurumunun da hayırseverler yardımıyla yapılmasına vesile oldum.
Orta derecede İngilizce biliyorum. Evliyim ve 2 çocuk babası
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PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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