İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı: Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal

İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldı. Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. Beşiktaş-Kadıköy arasındaki vapur seferleri saat 11.00'den itibaren karşılıklı olarak iptal edildi.

Haberler - NTV Haber 05.11.2021 - 12:11

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı: Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal

'da sabah saatlerinden itibaren kendini gösteren sis, özellikle deniz seviyesinde etkisini artırdı.

İstanbul Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.

Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.

ŞEHİR HATLARI'NIN BAZI SEFERLERİ İPTAL

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması Şehir Hatları seferlerinde aksamalara yol açtı.

Beşiktaş-Kadıköy arasındaki vapur seferleri saat 11.00'den itibaren karşılıklı olarak iptal edildi. Seferlerin sisin etkisini kaybetmesinin ardından tekrar başlayacağı bildirildi.

Beşiktaş-Üsküdar arasında yapılan tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

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