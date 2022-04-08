İstanbul Boğazı'ndan "apartman" geçti

8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Haberler - DHA 08.04.2022 - 15:45

İstanbul Boğazı'ndan "apartman" geçti

İlişkili Haberler

Doktor Naim Ünsal cinayet kurbanı

Doktor Naim Ünsal cinayet kurbanı

Kadıköy'de kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi

Kadıköy'de kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi

Apartmanı andıran blok platformu taşıyan römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Platformun taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran çelik blokları taşıyan römorkörün boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

VİDEO: TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...