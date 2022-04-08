İstanbul Boğazı'ndan "apartman" geçti

Haberler - DHA 08.04.2022 - 15:45
Apartmanı andıran blok platformu taşıyan römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Platformun taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran çelik blokları taşıyan römorkörün boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.
Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.
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