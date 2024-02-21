İstanbul genelinde huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlere Asayiş Şube, İlçe Emniyet, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.
Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Uygulama sırasında narkotik köpeği ile araçlar arandı.
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