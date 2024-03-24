İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. 26 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 27 Mart 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 28 Mart 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.