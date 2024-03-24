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İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. 26 Mart 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 27 Mart 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 28 Mart 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

5

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

15

/

10

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

8

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

10

Perşembe

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

12

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