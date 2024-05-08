İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı

Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Paris- İstanbul seferini yapan FedEX Havayolları'na ait Boeing tipi kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

"İki pilotun tahliyesinden sonra sağlık durumları kontrol edilmiş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Olayın meydana geldiği İstanbul Havalimanı 16R pisti geçici olarak saat 15.00'e kadar uçuşa kapatılmıştır, sürece ilişkin gerekli teknik incelemelerimiz devam etmektedir. İvedi olarak olaya müdahale eden tüm ekiplerimizi kutluyor, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Paris'ten İstanbul Havalimanı'na sefer yapan Boeing-767 tipi kargo uçağının ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste iniş yaptığını anımsatan Uraloğlu, pilotun ön iniş takımının açılmadığına ilişkin bilgi vermesi üzerine kuleden hemen kendisiyle irtibata geçildiğini bildirdi. Uraloğlu, havalimanı görevlilerinin, uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit etmesi üzerine, gerekli yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekiplerinin hazır bulundurularak uçağın havalimanına inmesinin sağlandığını aktardı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Bugün FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan FedEx Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır."

"UÇAK YAKLAŞIK 371 METRE GÖVDE ÜZERİNDE İLERLEDİ"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada da "Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir." denildi. Kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış açıklama yaptı.

Karakış, "Uçak pistimizin üzerine iniş yaştıktan sonra ana iniş takımları üzerinde belli bir noktadan sonra uçağı gövde üzerinde bırakıp çok başarılı bir şekilde yaklaşık 371 metre gövde üzerinde ilerleyerek, piste tam merkez noktada kalarak acil iniş gerçekleştirdi." diye konuştu.

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMA

Uçağının pilotu ile kontrol kulesi arasındaki konuşma kayıtları da ortaya çıktı.

Konuşma esnasında son derece soğukkanlı olduğu anlaşılan pilot, iniş takımları açılmadığı için havada tur attığını ve durumun kontrol edilmesi için kuleye yakın geçtiğini söylüyor.

Pilot: Evet. Havalimanının üzerinden geçip kontrol kulesinin iniş takımımıza bir göz atmasını istiyoruz. Şu anda sistemler ön iniş takımının açılmadığını gösteriyor. Bunu kontrol kulesinin teyit etmesi için alçak uçuş geçekleştırme izni istiyoruz. Bir bakabilirler mi?

Kule: Anlaşıldı FedEx 6238 teyit ediyorum burun iniş takımınız açılmıyor, teyit edin.

Pilot: Anlaşıldı, teyit ediyoruz.

Kule: FedEx 6238 anlaşıldı, bilgi alındı, sorun yok.

Pilot: Bu sefer alçak geçiş yapacağız, ardından yakıt seviyemiz sebebiyle iniş yapmamız gerekiyor.

Kule: Anlaşıldı FedEx 6238 teyit ediyorum burun iniş takımınız açılmıyor, teyit edin.

Pilot: FedEx 6238 yaklaşım ve inişte.