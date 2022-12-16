İstanbul Levent'te AVM yangını

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Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinin çatısı yanıyor.

Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Metrocity Alışveriş Merkezi'nin çatı kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Gelen ilk bilgilere göre olayda yaralı, can kaybı bulunmuyor.

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

İKİ YÖNDE TRAFİK DURDURULDU

Bölgedeki trafik yükünün azaltılması için alışveriş merkezinin bulunduğu cadde üzerindeki trafik çift yönlü durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak NTV yayınında açıklamalarda bulundu.



12.45'te gelen ihbar üzerine ekiplerin müdahalesine başladığını belirten Albayrak, ''Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Çatıda başlayan bir yangın, ancak diğer katlara sirayet etmesini beklemiyoruz'' dedi.

Albayrak, şimdilik can kaybı ve yaralı bulunmadığını da söyledi.