İstanbul merkezli 700 bin liralık telefon dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, telefonda kendilerine avukat olarak tanıtıp 50 kişiyi toplam 700 bin lira dolandıran 12 kişi yakalandı.

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4 ilde yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Telefonda kendilerini avukat olarak tanıtarak icra takibi yapacaklarını söyleyen kişilerce dolandırıldıklarını anlatan birçok kişiden şikayet alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Söz konusu telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 50 kişiden bugüne kadar 700 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli, İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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