İstanbul Sarıyer'de kaza: 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de saat 11:15 sıralarında Katar Caddesi'nden İstinye sahil istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına koşan yan taraftaki inşaat işçileri, yağ dökülen yolda başka bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.

Kapanan yol nedeniyle karşı şerit gidiş geliş olarak kullanılmaya başlandı. Yolun kapanması nedeniyle karşı şeride geçmeye çalışan İETT otobüsü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, yoğun trafik oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.