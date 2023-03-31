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İstanbul Silivri'de zincirleme kaza: 1'i ağır 28 yaralı

İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan servis minibüsünün 5 araca çarptıktan sonra yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 28 kişi yaralandı.

İstanbul Silivri'de zincirleme kaza: 1'i ağır 28 yaralı

'da kontrolden çıkan servis minibüsü 5 araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Silivri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 28 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Silivri'de zincirleme kaza: 1'i ağır 28 yaralı - 1

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Silivri'de zincirleme kaza: 1'i ağır 28 yaralı - 2

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti ulaşıma kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.

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