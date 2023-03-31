İstanbul Silivri'de zincirleme kaza: 1'i ağır 28 yaralı

İstanbul'da kontrolden çıkan servis minibüsü 5 araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Silivri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı.



Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 28 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

