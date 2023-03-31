İstanbul Silivri'de zincirleme kaza: 1'i ağır 28 yaralı

İstanbul'da kontrolden çıkan servis minibüsü 5 araca çarptı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Silivri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 28 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti ulaşıma kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.