İstanbul Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret edildiği iddiasına ilişkin açıklama

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede, ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği öne sürülen fırınla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret edildiği iddiasına ilişkin açıklama

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibarıyla gerekli cezai işlemlere devam edilecektir."

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