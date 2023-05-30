İstanbul Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret edildiği iddiasına ilişkin açıklama

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadesini kullandı.



Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:



"Bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibarıyla gerekli cezai işlemlere devam edilecektir."



CUMHURBAŞKANIMIZA GÖNÜL VERMİŞ VATANDAŞLARIMIZA HAKARET ETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR!



İlçemizde yaşanan olay sonrasında, mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında, ruhsata aykırılıklar tespit edilmiş olup, bu çerçevede tutanak… — Av. Abdurrahman Dursun (@avadursun) May 29, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin