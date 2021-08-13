İstanbul Validebağ Korusu'nda torpil atıp yangın çıkardı: Oğluma öğretiyordum

Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda torpil atarak yangın çıkardığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Üzerinden 25 torpil çıkan kişi, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu söylerek savundu.

DHA 13.08.2021 - 12:31

İstanbul Validebağ Korusu'nda torpil atıp yangın çıkardı: Oğluma öğretiyordum

İstanbul Üsküdar'daki bir koruda yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen kişi, kendisini 'oğluma torpil atmayı öğretiyordum' diyerek savundu.  

Validebağ Korusu'nda dün G.U. isimli kişinin attığı torpil nedeniyle yangın çıktı. Torpil atan kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

ÜZERİNDEN 25 TORPİL ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı. G.U'nun üstünden 25 torpil çıktı.

OĞLUNA TORPİL ATMAYI ÖĞRETECEKMİŞ

Zanlı sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, görevlilerin yardımıyla da yanan otları söndürdüğünü iddia etti.

G.U, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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