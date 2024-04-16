İstanbul Valisi Gül'den, İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

"İSTANBUL'UMUZA, TÜRKİYE'MİZE BİRLİKTE EN İYİ HİZMETİ VERMİŞ OLACAĞIZ"



Katılımcı, şeffaf bir seçim yaşandığını, itirazlar da dahil olmak üzere, kendi içerisindeki mekanizmanın çok sağlıklı işlediğini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Basınımız da takip etmiştir. Gaziosmanpaşa'da oylar tekrar sayıldı. Sayılmasına rağmen, üç aşağı beş yukarı aynı sonuç çıktı. Bu aslında bir anlamda da seçim sonuçlarının tekrardan sağlamasının yapılması anlamına geliyor. Ben, emeği geçen siyasi partilerimize, adaylarımıza, aday adaylarımıza, kazanan başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten hakimlerimiz başta olmak üzere, kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul'umuza, Türkiye'mize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

