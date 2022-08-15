İstanbul'da kuvvetli sağanak (İstanbul ve Ankara dahil 17 il için sağanak ve dolu uyarısı)

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin bazı noktalarında başladı. Sarıyer, Beykoz, Şişli ve Maltepe ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.

Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

MALTEPE'DE GÖLE DÖNEN YOLLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı.



İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

METEOROLOJİ'DEN 17 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI



MGM'den yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre,

yağışların saat 06.00'dan itibaren etkisini arttırması ve 18.00'e kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.



ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak.



Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.