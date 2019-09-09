İstanbul'da bugün öğrenciler ders başı yapıyor.
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı.
İBB Trafik Uygulaması'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.23 itibariyle %45 seviyesinde.
İstanbul'da öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi.
Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.
VIDEO: İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM