İstanbul'da bugün öğrenciler ders başı yapıyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisleri de sabah erken saatlerden itibaren yollara çıktı.

İBB Trafik Uygulaması'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.23 itibariyle %45 seviyesinde. 

İstanbul trafik yoğunluk haritası (08.22'de güncellendi)
İstanbul trafik yoğunluk haritası (08.22'de güncellendi)

İstanbul'da öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi.

Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.

VIDEO: İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM 