İstanbul'da, 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül-9 Ekim'de Pendik, Ataşehir, Bahçelievler ve Silivri'de operasyon düzenledi.
Operasyonda, "10 numara yağ" olarak tabir edilen 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Ayrıca bir minibüs ve tankere el konuldu.
Gözaltına alınan Abdurrahman A. (57), İsak Ş. (51), Haluk Ö. (52) ve Cuma A. (31) hakkında adli işlem yapıldı.
İstanbul'da '10 numara' kaçak akaryakıt: 34 bin litre
Türkiye
İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarla '10 numara yağ' olarak bilinen 34 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da, 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.