İstanbul'da 2 ton "captagon" ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 91 kilogram ağırlığında,12,3 milyon adet "captagon" hap ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Muş, ele geçirilen 'captagon'un bugüne kadarki en yüksek miktar olduğunu söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 27.08.2022 - 20:44 | Son Güncelleme : 27.08.2022 - 21:02

İstanbul'da 2 ton "captagon" ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını açıkladı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynerde 2 ton 91 kilogram ağırlığında "captagon" hap ele geçirildiğini belirtti.

Ayrıca yabancı uyruklu bir şüpheli de kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Bakan Muş ele geçirilen uyuşturucunun, Türkiye'de bugüne kadar en yüksek miktardaki captagon hap olduğunu vurguladı.

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