İstanbul’da 2023 yılında hava kirliliği yüzde 3 arttı (Hava kirliliğinin en çok arttığı ilçeler)

İstanbul’da hava kirliliği, 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde 3 arttı. Kentte hava kirliliğinin en çok arttığı ilçe yüzde 69,54’lük oranla Yenibosna oldu. Uzmanlar farklı yakıtların kullanımı ve yoğun trafiğin, hava kirliliğini artırdığına dikkat çekti.

İstanbul’da 2023 yılında hava kirliliği yüzde 3 arttı (Hava kirliliğinin en çok arttığı ilçeler)
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Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, ’da 2023’te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi olan İTÜ yüksek lisans öğrencisi Yiğitalp Kara tarafından, İstanbul’da 2022 ile 2023 yıllarındaki hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hava kalitesi ölçüm istasyonlarınca kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

Buna göre, İstanbul’da 2022’de ortalama havadaki partikül madde konsantrasyonu 36,003 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2023’te 36,958 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 arttı.

İstanbul’da 2023 yılında hava kirliliği yüzde 3 arttı (Hava kirliliğinin en çok arttığı ilçeler) - 1

Geçen yıl, İstanbul’da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 54,095 µg/m3 ile Kartal oldu. Burayı sırasıyla 53,463 ile Esenyurt, 51,815 ile Mecidiyeköy, 51,662 µg/m3 ile Yenibosna istasyonları takip etti.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 17,782 µg/m3 ile Büyükada olurken, partikül madde kirliliği Şile istasyonunda 20,632, Kumköy’de 20,865, Sarıyer’de ise 21,837 µg/m3 olarak belirlendi.

İstanbul’da hava kirliliği oranı 2023’te önceki yıla göre 11 istasyonda artarken 13 istasyonda azaldı.

Geçen yıl, 2022’ye oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 69,54 ile Yenibosna yer aldı. Yenibosna’yı sırasıyla yüzde 19,77 ile Üsküdar-2, yüzde 19,56 ile Bağcılar, yüzde 19,46 ile Başakşehir, yüzde 14,92 ile Kartal, yüzde 12,60 ile Büyükada istasyonları takip etti.

Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 17,71 ile Şile oldu. Şile’yi yüzde 17,36 ile Çatladıkapı, yüzde 11,97 ile Şirinevler, yüzde 11,42 ile Ümraniye 2, yüzde 10,91 ile Maslak, yüzde 10,48 ile Sarıyer istasyonları izledi.

İstanbul’da 2023 yılında hava kirliliği yüzde 3 arttı (Hava kirliliğinin en çok arttığı ilçeler) - 2

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu:

İstasyon        2022  2023  Değişim yüzdesi

Bağcılar         31,893          38,131          19,56

Başakşehir    35,048          41,869          19,46

Büyükada     15,792          17,782          12,60

Çaltadıkapı   36,922          30,511          -17,36

Esenyurt       51,353          53,463          4,11

Kandilli          29,580          29,127          -1,53

Kartal 47,072          54,095          14,92

Kumköy        20,095          20,865          3,83

Maslak           32,896          29,308          -10,91

Mecidiyeköy 54,089          51,815          -4,20

Sancaktepe  48,160          46,922          -2,57

Sarıyer           24,393          21,837          -10,48

Selimiye        43,147          46,180          7,03

Silivri  31,080          29,665          -4,55

Sultanbeyli   33,819          30,456          -9,94

Sultangazi     49,404          49,240          -0,33

Şile      25,074          20,632          -17,71

Şirinevler      41,126          36,203          -11,97

Tuzla  44,088          47,853          8,54

Ümraniye-1 41,700          42,663          2,31

Ümraniye-2 40,077          35,499          -11,42

Üsküdar-1    27,588          26,235          -4,90

Üsküdar-2    29,199          34,973          19,77

Yenibosna     30,473          51,662          69,54

FARKLI YAKITLARIN KULLANIMI KİRLİLİĞİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul hava kirliliği değerlerinin Covid-19 salgını döneminde insan etkinliğinin azalmasıyla düştüğünü söyledi.

Salgının ardından hava kirliliğinin tekrar artmaya başladığını belirten Toros, artan araç sayısı, meteorolojik şartlar, doğal gaz yerine farklı yakıtların kullanımının hava kirliliğini artıran nedenler olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Toros, 2023'te havadaki partikül madde kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyonların Kartal, Esenyurt ve Mecidiyeköy olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“İstanbul’da Kartal, Esenyurt, Mecidiyeköy gibi yerlerde trafik yoğunluğu fazla. Bu nedenle kirleticinin etkili olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde ise trafikten ayrı ısınma amaçlı yakılan yakıtlar hava kirliliğine neden olabiliyor. Hava kirliliği dünyanın önemli sorunlarından biri. Birçok hastalığa neden olabiliyor. Hava kirliliğini azaltmak için hepimize görevler düşüyor. Başta yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı arttırmamız gerekiyor.”

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