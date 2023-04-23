İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Kurtuluş mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunda ve açılışında görev yapan tüm devlet adamlarının aziz hatırasını hayırla yad ettiğini belirten Yazıcı, şöyle devam etti:



"Milli iradenin hayat bulduğu, çocuklarımıza armağan edilen bu kutlu gün, içinde birçok anlam barındırıyor. Milli Mücadele'mizin temel amacı, hiç şüphesiz, asırlar boyunca bağımsızlığından ödün vermemiş yüksek karakterine yapılmak istenen saldırıyı püskürterek bağımsızlığımızı korumak, vatan topraklarımızı işgalcilerin karanlık emellerinden temizlemekti. Milletimiz, Milli Mücadele boyunca bir ölüm kalım savaşı vererek, istiklal mücadelesini sürdürmüş, çok büyük fedakarlıklarla eşsiz bir zafer elde etmiş, bunun nihayetinde milletin egemenliği ilkesini, Türkiye Büyük Millet Meclisine hakim kılmıştır."



Milli egemenlik ilkesinin kaynağını, milletin bağımsız karakterinden aldığını dile getiren Yazıcı, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundaki temel ruh da budur. Bu ruh, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısının ruhu milli egemenliktir. Milletin kayıtsız, şartsız egemenliğidir. 'Bir milletin egemenliğini anlayabilmesi ve onu güvenle koruyabilmesi, birtakım hususi vasıflara ve üstün terbiyeye sahip olmasına bağlıdır.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinde en güzel anlamlı ifadesini bulmuştur." dedi.



Bağımsızlığını dünyaya İstiklal Harbi ile bir kez daha kanıtlayan aziz millete ve onun temsilcisi Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisine, bugünkü nesillerin derin şükran borcu olduğunu söyleyen Yazıcı, 23 Nisan 1920 ruhunun, temsil ettiği bütün değerleri ve ifade ettiği anlamlarıyla çocukların da vasıtasıyla çok değerli bir miras olarak nesilden nesle aktarılacağını belirtti.



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