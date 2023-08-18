İstanbul’da 5 milyon liralık sahte ürün ele geçirildi

İstanbul’da emniyet güçleri Pendik ilçesindeki 5 adrese sahte ürün operasyonu gerçekleştirdi.



Adreslere yapılan baskınlarda, 5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen, 13 bin 500 adet piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında olan ve 2 bin 35 adet piyasaya sürülmeye hazır halde doping, hormon, vitamin, hayvanların tedavisinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar ile 2 adet tabanca ve narkotik madde ele geçirildi.



Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.