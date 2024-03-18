İstanbul'da bahis çetesine operasyon: 33 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen bahis operasyonunda 33 şüpheli yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Yasadışı bahis suçunu işlemek amacıyla örgüt kurma" ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında “Best10" isimli internet sitesi incelemeye alındı.

Sitenin; M.Ö isimli şahıs tarafından kurulan 12 kişilik ofis ekibi, 14 kişilik saha ekibi ve 3 kişiden oluşan mali işlerden sorumlu olup paranın izini kaybettiren ekipleri olduğu tespit edildi

31 ADRESE BASKIN



Soruşturma kapsamında, bahis çetesine yönelik İstanbul ve Hatay’da 31 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çete içerisinde faaliyet gösteren 28 şüpheli ve suça ortak olan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.