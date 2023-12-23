İstanbul’da dakikalarca süren kovalamaca: Ters şeride girip kaçtılar

İstanbul Arnavutköy’de uygulama noktasında polisin “dur” ihtarına uymayan plakasız bir panelvan aracın sürücüsü kaçtı. Kaçan sürücü, dakikalarca polis tarafından kovalandı. Hadımköy yolu üzerinde ters şeride girip kaçmayan devam eden sürücü, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Araçtaki 3 şüphelinin, kasten öldürme ve kasten yaralama gibi çok sayıda suçtan aranması olduğu öğrenildi.

İstanbul’da dakikalarca süren kovalamaca: Ters şeride girip kaçtılar

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’da dur ihtarına uymayan bir araç, polisten dakikalarca kaçtı.

Polis, Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde denetim yaparken plakasız panelvan bir aracın kendilerine doğru geldiğini gördü. Ekipler araca dur ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçtı.

Ekipler, kaçan aracı kovalamaya başladı. Bir süre kaçan araç, Hadımköy yolunda ters şeride girdi ve karşıdan gelen araçlara aldırmadan ilerlemeye devam etti.

Bir süre sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 1’i kadın 4 şüpheliden 3’ü, fazla uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul’da dakikalarca süren kovalamaca: Ters şeride girip kaçtılar - 1

83 SUÇTAN KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

S.A., T.A, ve E.Ç. isimli 3 şüpheli ile ilgili emniyette yapılan sorgulamada, şüphelilerin kasten yaralama, kasten öldürme, otodan hırsızlık, cinsel taciz ve açıktan hırsızlık gibi çeşitli suçlardan toplam 83 adet kayıtları olduğu tespit edildi.

Ayrıca T.A. isimli şüphelinin bir dosyadan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası, diğer dosyadan ise 7 yıl 14 ay 22 gün hapis cezasından aranma kaydı olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından el konulan plakasız panelvan araçta yapılan aramalarda ise 2 adet araca ait plaka, demir kesme makası, levye ele geçirildi.

İstanbul’da dakikalarca süren kovalamaca: Ters şeride girip kaçtılar - 2

SÜRÜCÜYE 33 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

Aracı kullandığı tespit edilen E.Ç.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplamda 33 bin 500 lira ceza kesildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerin aynı araç ile 16 Aralık’ta Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 96 bin lira değerinde makara kablo çaldıkları saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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