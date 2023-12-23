İstanbul’da dakikalarca süren kovalamaca: Ters şeride girip kaçtılar

83 SUÇTAN KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



S.A., T.A, ve E.Ç. isimli 3 şüpheli ile ilgili emniyette yapılan sorgulamada, şüphelilerin kasten yaralama, kasten öldürme, otodan hırsızlık, cinsel taciz ve açıktan hırsızlık gibi çeşitli suçlardan toplam 83 adet kayıtları olduğu tespit edildi.



Ayrıca T.A. isimli şüphelinin bir dosyadan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası, diğer dosyadan ise 7 yıl 14 ay 22 gün hapis cezasından aranma kaydı olduğu belirlendi.



Ekipler tarafından el konulan plakasız panelvan araçta yapılan aramalarda ise 2 adet araca ait plaka, demir kesme makası, levye ele geçirildi.

SÜRÜCÜYE 33 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ



Aracı kullandığı tespit edilen E.Ç.’ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplamda 33 bin 500 lira ceza kesildi.



Çalışmaların devamında şüphelilerin aynı araç ile 16 Aralık’ta Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 96 bin lira değerinde makara kablo çaldıkları saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.