İstanbul'da eczanelere cumartesi düzenlemesi

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının olacağı 18 Nisan Cumartesi günü saat 09.00-18.00 arası sadece o günkü nöbetçi eczaneler değil 18 Temmuz ve 18 Ekim'deki nöbetçi eczaneler de ilaç hizmeti verecek. Saat 18.00 sonrası ise bir tek cumartesi günkü nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta corona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

ntv.com.tr - DHA 15.04.2020 - 17:16

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İstanbul'da sokağa çıkmanın yasak olacağı hafta sonu eczanelerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada, "Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıdır. Sokağa çıkma yasağının ilk kez uygulandığı 11 Nisan'da ulaşan verilerde; SGK kapsamındaki vatandaşlarımıza ait, eczanelerimizce karşılanan reçete sayısının eczane başına ortalama 6,25 adet olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hizmet veren meslektaşlarımızdan örnekleme yöntemiyle toplanan kasa raporlarına göre; 9 saat süren mesaimizde eczanelerimize gelen vatandaş sayısının ortalama 11 kişi olduğu görülmüştür" denildi.

Bu nedenle yeni düzenlemeye gidildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır.

Buna göre;

-18 Nisan Cumartesi günü

09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.

-19 Nisan Pazar günü;

Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.''

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