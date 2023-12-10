İstanbul'da fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırına tutanak tutuldu

İstanbul'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte belirlenen fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyattan ekmek satışı yapan 822 fırın hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.