İstanbul’da fuhuş operasyonunda tutuklanan Youtuber: Masaj sertifikam olduğu için salon açtım

FUHUŞ ŞÜPHELİSİ YOUTUBER ÇIKTI



Fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Kerem B.’nin YouTube’da içerik üreten sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.



Kerem B. sorgusunda, “Ben daha önce YouTube sosyal medya platformunda içerik üreticisiydim. Daha sonra Nehir ile tanıştım. Nehir’in klip çekimlerini yaptım. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. YouTube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Seval’e müşteriler ile cinsel birliktelik kurma konusunda bir teklifte bulunmadım.” dedi.

Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise ifadesinde şunları söyledi:



“Biz dört ortak masaj salonu açtık. Arkadaşım Kerem’in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple Aralık ayında dükkanı kapattık. Ben Nehir’den benim uygunsuz rızam olmadan çektiği görüntülerimden dolayı şikâyetçi oldum. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur.”



Diğer şüpheliler Fırat Acar ve Mesut Güler suçlamaları kabul etmedi.