İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.



Anadolu ve Avrupa yakalarında TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda bazı noktalarda trafik ağır ilerliyor.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerle yoğunluk oluştu.



Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar, Küçükçekmece, Şirinevler, Merter mevkilerinde Ankara istikametinde yoğunluk gözlenirken, TEM otoyolu Kağıthane mevkisi ve Okmeydanı bağlantı yolunda trafik yavaş seyrediyor.



Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 09.00'da kentteki trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.



