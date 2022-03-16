İstanbul'da halk otobüsüne silahlı saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi'nde saat 06.20 sıralarında park halindeki, içerisinde yolcu olmayan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerce yapılan incelemede, kimliği belirlenen şüpheli Ö.G'nin aracıyla olay yerine gelerek bir süre beklediği, otobüse ateş ettikten sonra aracıyla uzaklaştığı, saldırıda da otobüsün ön camına 5 mermi isabet ettiği belirlendi.



Gözaltına alınan Ö.G'nin ifadesinde, olayı otobüs sahibi F.G. ile aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.



Hakkında "silahla tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapılan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun