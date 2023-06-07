İstanbul'da "hayalet ağ" temizliği

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Sahil Güvenlik İl Emniyet Kıyı ekipleri ve dalgıçlarıyla Yeşilköy Sahili'nden açılarak deniz dibinde ağ temizliği yaptı.



Amatör balıkçıların unuttuğu, kopmuş ya da bilerek bırakılmış ağlar ve aletler, dalgıçların deniz tabanında belirlediği noktalardan tekneyle toplandı.



Çıkarılan ağların geri dönüşüm için kullanılacağı belirtilirken, Yeşilköy balıkçı barınağında denizden çıkarılan hayalet ağlarla ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

"335 BİN METREKARE AĞI DENİZDEN ÇIKARDIK"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Projemiz denizlerdeki terk edilmiş ağların temizlenmesi projesidir. 5 milyon metrekare alanı taradık ve 335 bin metrekare ağı denizden çıkardık. Hatta 10 bin metrekare, 12 bin metrekare ağ çıkardığımız bölgeler var. Bu ağlar aşağıda avlanmaya devam ediyor ve deniz biyoçeşitliliğini, sucul biyoçeşitliliğini de çok olumsuz etkiliyor." dedi.

Bu durumun kirliliğe neden olduğunu ifade eden Karaca, ağların aşağıda avlanmaya devam ettiğini belirtti.

Karaca şöyle devam etti:



"Balık giriyor, veya deniz canlısı giriyor, çıkamıyor orada ölüyor. Birçok ağın üzerinde ölmüş deniz canlılarıyla karşılaşıyoruz. Bu ağları temizlemek suretiyle daha yaşanabilir bir deniz hedefliyoruz. Bu nedenle artarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Nasıl belirliyoruz bunları? Balıkçılarımızla anket yapıyoruz, o bölgede dalan insanlarla sivil toplum kuruluşlarından, kooperatiflerden gelen ihbarları değerlendirip bir havuzda toplayıp nerede operasyon yapacağımıza karar verip dalgıçlar marifetiyle de bu işlemi yapıyoruz."

