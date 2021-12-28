İstanbul'da HDP binasına saldırı girişimi

Haberler - NTV Haber - DHA 28.12.2021 - 17:14
İstanbul'da öğle saatlerinde iddiaya göre "Üye olmak istiyorum" diyerek HDP Bahçelievler ilçe binasına giren zanlı, partilileri kurusıkı silah ve bıçakla tehdit etti.
O sırada binada bulunanlar saldırgana müdahale etti.
Arbede sırasında bir partili bıçakla hafif yaralandı.
Kaçan saldırgan bir dükkana saklandı. Polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiğini duyurdu.