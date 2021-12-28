İstanbul'da HDP binasına saldırı girişimi

İstanbul'da öğle saatlerinde iddiaya göre "Üye olmak istiyorum" diyerek HDP Bahçelievler ilçe binasına giren zanlı, partilileri kurusıkı silah ve bıçakla tehdit etti.



O sırada binada bulunanlar saldırgana müdahale etti.

Arbede sırasında bir partili bıçakla hafif yaralandı.



Kaçan saldırgan bir dükkana saklandı. Polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiğini duyurdu.