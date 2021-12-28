İstanbul'da HDP binasına saldırı girişimi

İstanbul'da HDP Bahçelievler ilçe binasına giren bir kişi, kurusıkı silah ve bıçakla saldırı düzenlemek istedi. Bir partili bıçakla hafif yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Haberler - NTV Haber - DHA 28.12.2021 - 17:14

İstanbul'da HDP binasına saldırı girişimi

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'da öğle saatlerinde iddiaya göre "Üye olmak istiyorum" diyerek HDP Bahçelievler ilçe binasına giren zanlı, partilileri kurusıkı silah ve bıçakla tehdit etti.

O sırada binada bulunanlar saldırgana müdahale etti.

Arbede sırasında bir partili bıçakla hafif yaralandı.

Kaçan saldırgan bir dükkana saklandı. Polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiğini duyurdu.

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